Stiri pe aceeasi tema

- In mediul online au aparut capturi de pe contul de Instagram al lui Aron. In zona de urmaritori aparea și numele Alexandrei, lucru care i-a facut pe fanii emisiunii sa se gandeasca la faptul ca cei doi se cunosc inca de dinainte sa inceapa show-ul matrimonial. Ei au dezbatut acest subiect.

- Inimioara a avut parte de o surpriza in cadrul emisiunii Mireasa - Capriciile Iubirii, prezentata de Gabriela Cristea. Tanara și-a auzit pentru prima data mama de cand a intrat in show-ul matrimonial, iar momentul a fost unul extrem de emoționant.

- Decizia lui Aron de a forma un cuplu cu Alexandra la doar cateva zile de la intrarea in competiția Mireasa nu este vazuta cu ochi buni de amicul sau Valentin. Concurentul i-a spus tanarului indragostit parerea lui sincera și a subliniat ca ar fi trebuit sa mai aștepte pana sa faca un asemenea pas.

- Dupa doar cinci luni de casnicie, Liviu și Maria au anunțat ca divorțeaza și au inceput sa faca acuzații grave unul la adresa celuilalt. Cu doua saptamani inainte de semnarea actului de divorț, caștigtorii sezonului 3 al reality show-ului ”Mireasa” au ajuns din nou impreuna la ”Mireasa - Capriciile…

- Intr-un raport, realizat de Banca Mondiala in septembrie 2021, se arata ca 76% dintre romani locuiesc intr-un oraș sau intr-o zona suburbana. Aaceste zone genereaza 97% din producția economica a Romaniei. O urbanizare corecta nu este benefica doar pentru locuitorii din mediul urban și pentru creșterea…

- O echipa de ziariști a ziarului Libertatea a vizitat comunitațile romanești din Ucraina, stat aflat sub cea mai presanta amenințare in acest moment. Prima parte a reportajului e aici . Astazi continuam sa vorbim cu acei compatrioți care traiesc in țara la granițele careia Putin a masat armata. Au o…

- Consiliul Local Focsani a aprobat, in urma cu doua luni, printr-un proiect promovat de Primaria Focsani, un nou regulament privind repartizarea si inchirierea locuintelor sociale in municipiu.

- Comuna Ceru-Bacainți din Alba estelocalitatea cu cea mai mare incidența Covid raportata vineri, respectiv 29,79 la mie. Orașul cu cea mai mare rata de infectare este Cazanești, județul Ialomița, adica 4,6 la mia de locuitori. Comuna Ceru-Bacainți din județul Alba este localitatea cu cea mai…