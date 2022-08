Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentarii ruși au dat marți primul vot de aprobare a doua proiecte de lege care ar autoriza guvernul sa oblige companiile sa furnizeze armatei bunuri, iar angajați din unele sectoare sa fie obligați sa lucreze ore suplimentare pentru a sprijini invadarea Ucrainei de catre Rusia, potrivit Reuters.

- De aproximativ 8 ani, romanii apeleaza la firmele de ride sharing pentru a se deplasa sau a-si comanda mancare. Fie ca merg la serviciu, ies in oras sau merg la cumparaturi, tot mai multi romani apeleaza la aplicatiile de ride-sharing In 2016 in Bucuresti a aparut Bolt, o aplicatie estoniana care oferea…

- Grupul Disney a anuntat vineri ca va plati cheltuielile de calatorie ale angajatilor sai care apeleaza la servicii de planning familial sau de asistenta reproductiva in urma deciziei prin care Curtea Suprema a Statelor Unite a anulat jurisprudenta stabilita prin cazul emblematic "Roe v. Wade" din…

- MedLife, liderul pieței de servicii medicale private din Romania, anunta achizitionarea pachetului integral de acțiuni al societaților din grupul Medicris Oradea, cel mai mare centru de medicina muncii și servicii conexe din județul Bihor.

- Direcția Generala de Asistența Sociala și Protecția Copilului Argeș organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioada nedeterminata, a funcției contractuale, de execuție, vacante, de infirmiera (6 posturi). Conditiile specifice necesare in vederea participarii la concurs si a ocuparii funcției…

- Doua dintre cele mai mari agenții de marketing online din Romania au fuzionat. MoLoSo Agency și SEOCupcake sunt specializate in oferirea de servicii PPC și SEO, iar noua entitate formata de cele doua companii se va numi Limitless Agency și va oferi servicii complete de promovare a afacerilor. Cele doua…

- Cea mai noua hyperclinica MedLife se intinde pe o suprafata de 1.000 de mp. In prezent, MedLife este operatorul cu cea mai extinsa retea din Romania, desfasurandu-si activitatea in peste 230 de clinici, hyperclinici si centre medicale la nivel national. ”MedLife, liderul pietei de servicii medicale…

- Dezinsecția reprezinta un proces compus din diferite acțiuni ce au ca scop eliminarea insectelor daunatoare pentru sanatatea omului sau pentru animalele de companie, ori domestice. La fel ca și procesul de dezinfecție, dezinsecția este foarte importanta pentru combaterea nenumaratelor boli care se transmit…