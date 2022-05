De ce compania dvs. are nevoie de un email securizat?

In caz ca va intrebati daca compania dvs. are nevoie de securitate suplimentara si avansata pentru email, raspunsul este simplu: DA. Motivul este destul de simplu: peste 90% din atacurile cibernetice incep cu e-mailuri rau intentionate. Acest lucru inseamna ca daca afacerea dvs. foloseste e-mailul este in pericol. De ce securizarea emailului este importanta? Utilizarea e-mailului si a unei solutii eficiente pentru a bloca amenintarile si e-mailurile nedorite, cum ar fi spamul, phishing-ul si ransomware-ul, este direct legata de productivitatea si performanta companiei. Majoritatea companiilor…