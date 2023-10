Stiri pe aceeasi tema

- Doi militarii austrieci așteapta de la inceputul lunii august acreditarea pentru a intra in sediul NATO de la Bruxelles, dar procedura a fost blocata de catre Romania care a cerut timp suplimentar pentru a-i evalua in ceea ce Viena acuza ca este o razbunare pentru votul din decembrie prin care s-a respins…

- Climatul la nivel politic european a devenit din ce in ce mai tulbure de cand Austria, impreuna cu Țarile de Jos, au blocat aderarea Romaniei și Bulgariei la spațiul Schengen. In ultima perioada, la Bruxelles au sporit declarațiile de protest, amenințarile cu acțiunile in justiție. Reacțiile Romaniei…

- ”In perioada 2-7 octombrie 2023, in judetele Vrancea si Vaslui se va desfasura «Exercitiul de mobilizare pentru verificarea stadiului pregatirii populatiei, economiei si a teritoriului pentru aparare - MOBEX VN-VS-23». Exercitiul are caracter de rutina, activitati similare fiind organizate in acest…

- Senatorul PSD de Suceava, Gheorghița Mindruța, a facut referire la problema bucaților de drona gasite pe malul romanesc al Dunarii, el precizand ca nu exista nici o amenințare la adresa securitații țarii. „Se tot vorbește in aceste zile despre niște resturi ale unei drone care au fost gasite pe teritoriul…

- Președintele Klaus Iohannis a declarat miercuri, in deschiderea Summitului celor 3 Mari, desfașurat la București, ca a fost informat de MApN cu privire la descoperirea in Plauru (Tulcea) a unor resturi care ar putea proveni de la drone, șeful statului precizand ca Romania se bucura de cele mai puternice…

- In sectorul serviciilor de securitate, oportunitatile de cariera sunt nelimitate, atat pentru barbati, cat si pentru femei! O demonstreaza una dintre cele mai puternice companii de paza din Romania, in care femeile joaca un rol-cheie in succesul de astazi. Firma, care se bucura de 10 ani de existenta…

- Romania, un centru important de greutate al posturii intarite de descurajare și aparare a NATO Vladimir Ionescu (www.b1tv.ro) Romania reprezinta un centru important de greutate al posturii intarite de descurajare și aparare a NATO, a declarat președintele Klaus Iohannis, marți, in marja festivitaților…

- Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului si Memoria Exilului Romanesc (IICCMER) considera ca „exonerarea de responsabilitate juridica” de catre Inalta Curte de Casatie si Justitie a vinovaților pentru uciderea disidentului Gheorghe Ursu reprezinta un pericol la adresa statului de drept.„Exonerarea…