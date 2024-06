De ce coboară prețul Bitcoin Bitcoin a inregistrat luni una dintre cele mai abrupte scaderi, determinata de cererea slaba pentru fondurile tranzacționate la bursa care dețin criptomoneda și de incertitudinea privind politica monetara. In Statele Unite, dezbaterea pentru alegerile prezidențiale și cifrele privind inflația ar putea afecta in continuare mișcarile cotațiilor Bitcoin in aceasta saptamana. Cel mai mare activ digital […] The post De ce coboara prețul Bitcoin first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In statul Pennsylvania din Statele Unite exista un mic sat-fantoma numit Romania. Aceasta localitate izolata are foarte puțini locuitori și rar atrage turiști. In mod surprinzator, casele din acest sat se vand cu doar 1 dolar! Andreea și Ion, vloggerii cunoscuți de pe canalul de YouTube „HaiHui in doi”,…

- Cotatia "futures" a cuprului a urcat cu aproape 23% de la inceputul anului, semnaland o crestere a consumului in perioada urmatoare generata de sectoare precum cel energetic, cel al vehiculelor electrice, dar si cel al apararii, acest lucru compensand proiectia unei activitati mai scazute si, prin urmare,…

- Redmi, brandul secundar de la Xiaomi, a anunțat o noua serie de smartphone-uri. Dupa cațiva ani in care a oferit variante „Turbo” ale modelelor deja lansate, Redmi creeaza acum seria ”Turbo” ca una de sine statatoare. Aceasta va oferi un nivel de performanța intre cel al gamei mid-range superioare Note…

- Cateva zeci de producatori de tomate din judetul Olt au inceput sa recolteze si vand tomatele la preturi intre 25 lei si 32 de lei pe kilogram la plecarea din ferma catre comercianti. Problema cea mare e ca, la taraba, rosiile ajung sa coste 50 lei/kg. Comerciantii pun un adaos comercial prea mare De…

- Regele Charles al III-lea va deschide Castelul Balmoral din Scotia pentru public in perioada 1 iulie - 4 august, inainte de propriia sa vacanta aici. Castelul, aflat in inima Parcului National Cairngorms, a fost una dintre resedintele preferate ale monarhului, unde isi petrecea verile alaturi de familie.…

- Pretul aurului a continuat sa creasca atingand luni o noua valoare record, stimulat de semnalele ca Rezerva Federala americana se apropie de momentul in care va reduce dobanzile, precum si de tensiunile geopolitice si cererea robusta pentru metalul galben venita din China, transmite Bloomberg, conform…

- Guvernul a modificat, joi, schema de plafonare-compensare a facturilor la energie, unde a introdus cateva mecanisme pentru piața angro care, potrivit autoritaților, ar urma sa duca la reducerea facturilor. Prețul final din facturi ramane plafonat pana la 31 martie 2025, deși Guvernul și-ar fi dorit…

- De la inceputul acestui an volatilitatea cursului euro a fost minima și s-a menținut in jurul pragului de 4,97 lei. Miercuri media monedei unice a scazut marginal de 4,9712 la 4,9710 lei, iar tranzacțiile s-au realizat intre 4,969 și 4,972 lei, valori identice cu cele de luni și marți. Majoritatea participanților…