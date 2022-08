De ce cititul în sine nu ajută la nimic, plus alte gânduri la final de august • Iți dai seama de cei care fac aceeași greșeala de mai multe ori pentru ca se pricep foarte bine sa o justifice.• O obsesie moderna a jurnaliștilor fara har este sa afirme ca „oamenii citesc foarte puține carți”. In primul rand, afirmația este golita de orice conținut. A citi, in sine, nu are niciun merit. Ce citești face diferența. Și mai conteaza și cine citește.In al doilea rand, și daca am da un medicament minune intregii populații, care, ca urmare, s-ar apuca de citit, cam ce ar citi?Cititul se invața, cere orientare, este o intreprindere de lunga durata, care trebuie sa-și aiba originea… Citeste articolul mai departe pe scientia.ro…

Sursa articol si foto: scientia.ro

