De ce cina tîrzie provoacă obezitate Un nou studiu arata legatura dintre ritmul circadian si activitatea insulinei. Descoperirile sugereaza ca perturbarea ritmului circadian poate duce la obezitate si cresterea riscului de aparitia a diabetului si a bolilor de inima. In ultimii ani, un numar de studii realizate atit pe oameni cit si pe animale au gasit o serie de legaturi intre activitatile ceasului biologic si diferite aspecte al Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

Stiri pe aceeasi tema

- Uzina de Agent Termic si Alimentare cu Apa (UATAA) Motru este obligata sa plateasca peste 600 de milioane de lei vechi pentru ca a provocat dezechilibre in sistemul national de energie. Sanctiunea vine de la Autoritatea Nationala de Reglementare...

- Alte 13 persoane si au pierdut viata, in urma infectarii cu COVID 19, la nivelul judetului Constanta.Victimele au varstele cuprinse intre 42 si 93 de ani.Deces 941: Femeie, 42 de ani, Constanta, comorbiditati obezitate , decedata in 30.03, la Spitalul Municipal Medgidia.Deces 942: Barbat, 68 de ani,…

- O dieta bazata pe combinatii haotice, fara sa se tina cont de un program echilibrat al meselor, conduce, in scurt timp, la declansarea unui soc toxic.Ignorand simptome banale ca roseata, umflarea sau durerea, in timp, inflamatiile ajung sa se cronicizeze. Ca urmare, sistemul imunitar devine tot mai…

- Cel mai longeviv spectacol al Companiei "Liviu Rebreanu" a Teatrului National Targu Mures, prezentat cu succes timp de mai multe sezoane, va fi mutat in Sala Mare de spectacole, pe fondul cererii tot mai mari din partea spectatorilor. "Datorita numarului mare de spectatori fideli ai 'Campionatului…

- Comentariile presedintelui german Frank-Walter Steinmeier despre valoarea diplomatica a controversatului gazoduct Nord Stream 2 au provocat furie in Ucraina, noteaza marti DPA, potrivit AGERPRES. "Argumentele istorice discutabile" ale lui Steinmeier au fost primite cu "uimire si indignare"…

- Daniel Baluța, primarul Sectorului 4 din Capitala, vrea sa construiasca impreuna cu primarul Sectorului 3, Robert Negoița, un pod peste Dambovița. Propunerea a fost lansata pe Facebook, iar edilul...

- De vineri, 15 ianuarie incepe a doua etapa de vaccinare impotriva noului coronavirus, iar viceprimarul Brașovului, Flavia Boghiu a explicat, intr-o postare, cum se desfașoara aceasta etapa. Flavia Boghiu a prezentat, pe pagina persoanla de Facebook, toate informațiile necesare privind etapa a doua…

- Din anul 2010 Romania are Ziua Artei Fotografice sau Ziua Naționala a Fotografiei cum mai este cunoscuta. Foto Marandici o sarbatorește in acest an prin lansarea unui nou Concurs de Fotografie adresat tuturor bacauanilor și intitulat „BACAUL IN PANDEMIE”. Amanunte despre concurs le gasiți in pagina…