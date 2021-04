De ce China vrea să pună frână construcției de linii de tren de mare viteză ​China a construit în 15 ani peste 38.000 km de cai ferate de mare viteza și vrea sa ajunga la 70.000 km în 2035, dar ar fi posibil ca ținta sa nu fie atinsa. Mai mulți oficiali spun ca liniile de mare viteza pierd extrem de mulți bani și, deși nu sunt planuri de a îngheța proiecte la care s-a început lucrul, s-ar putea sa fie anulate viitoare proiecte care risca sa genereze pierderi mari.



China a construit anul trecut 4.900 km de linii de mare viteza, unele cu viteza maxima de 350 km/h, altele cu 250 km/h, iar pentru anul în curs ținta este de 3.700 km.



Planul…

