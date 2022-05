E celebru și nu mai are nevoie de nicio prezentare! Luis Gabriel e “as’ in diamante, caci el interpreteaza mega hitul “Toate diamantele” și s-a specializat in melodii de dragoste! Dupa “Inima ta”, “Lalele”, “Ochii tai”, “Nevasta mea” și multe alte piese de succes, Luis Gabriel…cheama doctorul! De ce? Ne spune chiar el! “Piesa “Doctore” e facuta pentru oamenii care sufera, au iubit, bineințeles, și iubesc in continuare, pentru ca atunci cand iubești, este normal sa și suferi, traiești astfel de momente! Iar atunci cand suferi din iubire, intotdeauna te va durea ceva dar nu știi ce! Și asta este…