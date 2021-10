De ce cer medicii ieşeni un nou lockdown? IMAGINEA DEZASTRULUI - 31 de morţi în weekend Inca un weekend negru la Iasi, cu 31 morti, numar record, dar si cu cozi fara precedent, adesea de peste 10 ambulante, in curtea Spitalului de Infectioase. „Sistemul va ceda. Suntem in cel mai sumbru scenariu pe care ni l-am imaginat" spun medicii de aici, lupta lor cu situatia devenind de la o zi la alta tot mai inegala. Atat sambata, cat si duminica, in curtea spitalului, coada de ambulante cu pacienti COVID trecea de portile de intrare. Se statea cu orele bune. In fiecare dintre masini, un echipaj trata un pacient cu o forma severa de infectie, care astepta sa fie evaluat, dar pentru care nu… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Recorduri negative in Romania in privinta cazurilor de infectare Foto: Arhiva/ Gabriel Sava. 357 de persoane infectate cu coronavirus au murit de ieri pâna astazi la prânz în România. Este cel mai mare numar de decese la 24 de ore înregistrate de la începutul…

- Un focar de Covid-19 a fost depistat la Spitalul de Urgența pentru Copii „Sfanta Maria” din Iași, acolo unde 27 de persoane au fost confirmate cu noul coronavirus. Potrivit Direcției de Sanatate Publica Iași, focarul de Covid-19 a fost depistat in secția de Hemato-Oncologie a Spitalului de Urgența pentru…

- "Pacientii pozitivi au fost izolati in spital. S-a efectuat dezinfectia spatiilor sectiei", spun reprezentantii DSP, potrivit Agerpres.Conform raportarilor, in ultimele 24 de ore, in judetul Iasi, s-au inregistrat 18 decese in randul persoanelor confirmate cu noul coronavirus.Referitor la gradul de…

- "Din punctul meu de vedere este momentul initierii unui nou lockdown de cel putin doua saptamani, acest lucru fiind dublat de obligativitatea vaccinarii unor categorii profesionale, cum ar fi cadrele medicale, cadrele didactice, dar si alte categorii profesionale care sunt expuse riscului si contactului…

- Un echipaj de medici imbracați in combinezoane au fost surprinși vineri dimineața in timp ce impingea o ambulanța chiar in timpul intervenției de la Spitalul de Boli Infecțioase din Constanța dupa incendiul devastator in care au murit 7 bolnavi in Secția de Terapie Intensiva, relateaza Realitatea PLUS. Imaginile…

- Expresia „Valul nevaccinatilor" cu referire la valul 4 al pandemiei pare a se adeveri intru totul la Iasi. Ieri, printre cei peste 200 de internati in zona Covid la Spitalul de Infectioase, cel mai mare spital din Moldova in linia intai a luptei cu pandemia, nu era niciun vaccinat. Medicii spun ca azi…

- Dr. Florin Roșu, manager al Spitalului de Boli Infecțioase din Iași, trage un semnal de alarma: toți pacienții care ajung in triajul unitații medicale prezinta forme severe de COVID-19 și au nevoie de un flux mare de oxigen pentru a putea respira. Potrivit acestuia, presiunea crește vizibil pe secțiile…

- Caz ciudat la Iași. Un barbat complet vaccinat, in stare grava la ATI. Un barbat in varsta de 71 de ani, infectat cu tulpina indiana Delta, este internat in stare grava pe secția de Terapie Intensiva a spitalului din Iași, in ciuda faptului ca a fost vaccinat cu ambele doze de vaccin impotriva coronavirusului.…