- Ministrul rus de externe Serghei Lavrov a avut o discutie telefonica cu omologul sau iranian Mohammad Javad Zarif, sâmbata, a doua zi dupa uciderea generalului iranian Qassem Soleimani într-un raid american de la Bagdad, relateaza AFP.Potrivit unui comunicat al diplomatiei ruse, Serghei…

- Secretarul american de stat Mike Pompeo a estimat vineri ca Franta ''greseste'' daca crede ca lumea a devenit ''mai periculoasa'' dupa ce SUA l-au ucis pe generalul iranian Qassem Soleimani intr-un raid in Irak, transmite AFP. Mike Pompeo a facut aceste…

- ″Iranul nu a castigat vreodata un razboi, dar niciodata nu a pierdut o negociere″⁣, a scris vineri pe Twitter presedintele american Donald Trump, transmite agenția EFE. Este prima reacție oficiala a președintelui american dupa ce aviatia SUA l-a ucis la ordinul sau pe generalul iranian Qassem Soleimani…

- Ministerul Afacerilor Externe recomanda cetatenilor romani sa evite calatoriile care nu sunt absolut necesare in Irak, avand in vedere escaladarea tensiunilor in zona Orientului Mijlociu, generata de ultimele evenimente din aceasta tara.

- Raidul american fara precedent in care generalul iranian Qassem Soleimani a fost ucis vineri la Bagdad deschide o perioada de incertitudine pentru Statele Unite si aliatii sai din regiune si ridica multe intrebari.

- Negocierile pentru formarea unui nou guvern in Irak au continuat luni sub presiunea manifestantilor, care denunta fara incetare puterea si sprijinul iranian acordat acesteia, cerand, totodata, inlocuirea intregului sistem politic, noteaza AFP. Semn ca Teheranul este decis sa nu isi piarda…

- Cristian Sabou, romanul condamnat la inchisoare pe viața pentru uciderea unei femei in urma cu șase ani, a fost prins de polițiști dupa ce soția sa le-a dat un pont in legatura cu crima. Adina Marian l-a prins pe soțul sau, Cristian Sabou, cautand pe Google informații despre uciderea lui Valerie Graves…