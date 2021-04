De ce catolicii polonezi refuză să se vaccineze cu AstraZeneca și J&J BUCURESTI, 16 apr – Sputnik. Miercuri a fost publicata o recomandare pentru credincioșii catolici, scrisa de președintele echipei de experți a Conferinței Episcopilor Polonezi (KEP) in bioetica, episcopul Jozef Wrobel. livenews.mdIncepe prigoana impotriva celor care refuza vaccinul? - Sturza contra gagauzilorPrincipalul membru al KEP a avertizat impotriva utilizarii vaccinurilor Johnson & Johnson și AstraZeneca, acestea ridicand „probleme serioase de ordin moral” privind legatura lor cu avorturile, a explicat episcopul. „Se știe deja ca vaccinurile AstraZeneca și Johnson &… Citeste articolul mai departe pe sputnik.md…

Sursa articol si foto: sputnik.md

