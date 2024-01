Stiri pe aceeasi tema

- Romania este o importanta piața de desfacere pentru producatorii de carne din Ungaria, fie ca este vorba de porc sau de pasare. La porc, de exemplu, ungurii vin cu cel mai mic preț, cu mult mai bun fața de cel din UE sau de oferta locala. Concurența ungurilor se simte in special in partea de Vest a…

- Autoritatile din Filipine intentioneaza sa importe zeci de tone de ceapa pentru a evita o alta "crestere absurda" a preturilor, cum s-a intamplat deja la inceputul anului cand ceapa a fost mai scumpa decat carnea de pui si cea de vita, transmite Bloomberg, potrivit Agerpres.Un comunicat emis vineri…

- Vesti proaste pentru romani. Carnea de porc va avea preturi mult mai mari in urmatoarea perioada, potrivit Antena3. Un motiv ar fi productia din ce in ce mai mica. De altfel, conform statisticilor, 80% din carnea de porc consumata in Romania este importata. Citește și: Condiții de lux in inchisoare…

- Presedintele comisiei pentru agricultura din Senat, senatorul PNL George Scarlat a spus miercuri, despre legea care interzice comercializarea carnii sintetice, ca atata timp cat la nivelul Comisiei Europene si a Parlamentului European nu exista legislatie care sa prevada acest consum in piata europeana,…

- Un vanzator a scos la vanzare pe OLX o moneda pe care cere foarte mulți bani. Așadar, care este moneda romaneasca din 2007 care se vinde cu peste 20.000 de lei. De ce este atat de scumpa, vedeți in randurile de mai jos ale articolului. Ce moneda din anul 2007 se vinde cu 22.500 de […] The post Moneda…

- Din cauza prețului ridicat, carnea de porc nu mai este atat de cautata in piețe, romanii orientandu-se catre variante mai ieftine. Cu toate acestea, prețurile continua sa creasca, iar specialiștii ne avertizeaza sa ne așteptam la un nou val de scumpiri.In timp ce un kilogram de pulpa de porc costa 23…

- Deși cererea a scazut, carnea de porc este tot mai scumpa, iar specialiștii atrag atenția ca trebuie sa ne așteptam ca prețurile sa creasca și mai mult in perioada urmatoare. Din cauza prețului ridicat, carnea de porc nu mai este atat de cautata in piețe, romanii orientandu-se catre variante mai ieftine.…

- Carnea creata in laborator nu va putea fi comercializata in Romania. Așa au decis parlamentarii, preventiv, pentru ca in cateva state din lume exista deja carne artificiala. Ca sa nu fie luați prin surprindere, senatorii din comisia de agricultura au adoptat o modificare a legii carnii, astfel incat…