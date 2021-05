Stiri pe aceeasi tema

- Un sofer roman de TIR, in varsta de 50 de ani, a fost prins langa Perthus, localitate aflata in Franta, la granita cu Spania, cu 900 de kilograme de canabis ascunse in lamai. Barbatul a primit o amenda de 1,7 milioane de euro.

- Unul dintre cei mai buni fundași spanioli din ultimul deceniu, Sergio Ramos, va urmari la televizor Campionatul European de fotbal. Capitanul naționalei Spaniei nu a fost inclus in lot de selecționerul Luis Enrique pentru turneul final din aceasta vara.

- Fundașul echipei Manchester City, Aymeric Laporte, va juca pentru naționala Spaniei. FIFA a aprobat demersul care permite ca fundasul francez sa poata evolua pentru "Furia Roja" cu efect imediat".

- Sergio Ramos, capitanul echipei Real Madrid si al selectionatei de fotbal a a Spaniei, a fost testat pozitiv la Covid-19, a anuntat marti clubul sau, citat de Reuters, potrivit Agerpres. Fundasul spaniol este in prezent accidentat si nu va putea evolua pentru madrileni in partida retur cu FC Liverpool…

