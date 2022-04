Stiri pe aceeasi tema

- Oana Zavoranu spune ca vrea sa candideze la alegerile prezidențiale din 2024, dupa ce a primit o serie de astfel de solicitari in mediul online. Bruneta este una dintre cele mai controversate vedete autohtone, avand la activ numeroase apariții inedite și scandaluri in care a fost implicata de-a lungul…

- Oana Zavoranu, in varsta de 48 de ani, a surprins pe toata lumea cu anunțul sau facut in urma cu cateva zile, acela ca vrea sa candideze la alegerile prezidențiale din anul 2024. Actrița vrea sa duca acest la plan la bun sfarșit și are de gand sa fie candidat independent. Dupa ce a primit mai multe…

- Știm cu toții ca Oana Zavoranu spune tot timpul direct ce are de zis, iar de aceasta data a surprins pe toata lumea. Bruneta iși dorește sa candideze la președinția Romaniei și a avut un mesaj dur la adresa actualului conducator, Klaus Iohannis.

- Mereu o sa auzi pe cineva spunand “Invarte ca sa caștigi” de fiecare data cand vei juca la sloturi intr-un cazino fizic. Aceste tipuri de jocuri nu doar ca ofera o varietate foarte mare de teme din care sa aleaga jucatorilor, dar le ofera și șansa de a caștiga sume importante de... The post Folosește…

- Querida vrea sa traiasca visul american! Chiar daca are o afacere prospera in Romania, alaturi de soțul ei Alex Ashraf, Oana Zavoranu se gandește sa paraseasca țara natala pentru America. Nu definitiv, insa!

- Alexandra Stan s-a casatorit in mare secret, insa a divorțat dupa doar 5 luni de casnicie. Nu i-a fost ușor, insa artista a avut de invațat din aceasta experiența. Intr-un interviu pentru Revista VIVA! , Alexandra Stan a marturisit cum a reușit sa treaca peste desparțire. In urma cu aproximativ 4 luni,…

- Ce greșeala financiara faci in fiecare zi. Trebuie sa știi ca sunt anumite obiceiuri financiare ce cu greu pot fi indepartate, dar, cu toate acestea, nu este imposibil. La ce anume trebuie sa fii atent atunci cand vorba de aspectul financiar și ce este recomandabil sa faci. Educația financiara este…

- „Este micul meu inger pazitor. Este un miracol ca a avut inteligenta sa faca asa ceva”, a povestit Cam Laundry, stapanul cainelui.Stapanul lui Tinsley, o femela de Ciobanesc German in varsta de un an, a fost implicat intr-un accident rutier New Hampshire. Cațelușa a ieșit in calea unui echipaj de poliție…