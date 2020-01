Stiri pe aceeasi tema

- Cu banii puțini se poate sa ne hranim sanatos. Chiar daca e frig de ingheața pietrele, cu puțina pregatire nu ingheața roșiile, ardeii sau castraveții. Da, se pot consuma legume proaspete romanești in ianuarie. Daca le prindem, ca multe dintre ele pleaca la export.

- Super oferta de Craciun la un cunoscut non-stop din Baia Mare. O fosta angajata acuza patronatul de practici care incalca grav normele de sanatate publica. Potrivit declarațiilor facute de femeie, la respectivul magazin situat in zona centrala a municipiului Baia Mare produsele expirate sunt „cosmetizate”…

- Copiii au mai multe sanse sa manance legume si fructe daca ei vad in mod regulat imagini cu acestea, conform unui studiu efectuat in Marea Britanie, citat miercuri de Daily Mail. O echipa de cercetatori de la Universitatea din Reading aflata in spatele acestui studiu a realizat 24 de carti electronice…

- In perioada 25-29 noiembrie, scoala noastra a initiat o ampla actiune de strȃngere de fructe si legume si donarea acestora Centrului de Ingrijire si Asistenta pentru Persoane Vȃrstnice „Acoperamȃntul... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Peste 170 de reclamatii a primit anul acesta Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) referitoare la Mega Image. Cumparatorii au sesizat produse expirate, corpuri straine in alimente sau diferente intre preturile la raft si cele de...

- Doi barbati, de 34 si 44 de ani, s-au ales cu amenzi usturatoare si au ramas fiecare fara sute de kilograme de fructe si legume dupa ce nu au putut dovedi ca au intrat legal in posesia marfii.

- Au demarat verificari in toate pietele agroalimentare din tara, in pietele si depozitele en-gros, precum si in hipermarket-uri. Actiunile sunt derulate de inspectorii din cadrul Directiilor pentru Agricultura Judetene. In operatiunile de verificare se pune accent pe indicarea corecta a localitatii de…

- De la inceputul anului, 161.400 lei sancțiuni contravenționale cu amenda și un numar de 286 avertismente cu planuri de remediere, conform Legii nr.270/2017 Ministerul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale informeaza ca inspectorii din cadrul Direcțiilor pentru Agricultura Județene și a Municipiului București…