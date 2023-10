Stiri pe aceeasi tema

- Anumite gesturi ale animalelor de companie ne pot pune pe ganduri. Spre exemplu, foarte mulți stapani se intreaba de ce cainii se invart pe loc inainte sa doarma. Acest gest poate spune o mulțime de lucruri despre animalul tau de companie. Motivul pentru care cainele se invarte in jurul cozii Inainte…

- Toți iubitorii de animale de companie vor sa știe cat mai multe lucruri despre animuluțele lor. Ei bine, astazi iți vom explica ce culori poate vedea cainele tau. Nu mulți stapani știu asta, insa animalul tau de companie nu vede aceleași culori pe care tu le vezi. Iata ce trebuie sa ai in vedere despre…

- Fiecare stapan care are un animal de companie adora sa petreaca foarte mult timp cu acesta. Cu toate acestea, exista foarte mulți stapani care nu ințeleg sub nicio forma gesturile pe care cainii lor le fac. Ei bine, astazi iți vom explica de ce cainele tau ofteaza. Exista mai multe motive pentru care…

- Toți stapanii iși doresc sa afle cat mai multe despre obiceiurile pe care animalele lor de companie le au. Ei bine, noi iți vom explica astazi de ce cainele tau te mușca mereu de mana. Nu ar trebui sa-ți faci griji atunci cand animalul tau de companie face asta. Iata ce vrea sa-ți comunice prin acest…

- „E normal ca patrupezii sa iși linga labele ocazional. Insa, daca un caine iși linge labele constant sau se concentreaza sa linga o labuța intr-o anumita zona, s-ar putea sa fie semn ca e ceva in neregula” a declarat RuthAnn Lobos, medic veterinar in cadrul Merrick Pet Care, SUA.Potrivit American Kennel…

- Daca ai un caine, o pisica sau un alt animal de companie care are obiceiul de a roade tot ce gaseste prin casa, probabil ca te-ai confruntat deja cu situatia in care telefonul tau mobil a fost distrus sau avariat de catre acesta. Nu este o situatie placuta, mai ales daca depinzi de telefon pentru […]…

- O femeie din Arad a fost mușcata de un șacal, in miezul zilei, in timp ce incerca sa-și protejeze cainele. Incidentul a avut loc intr-un parc din centrul orașului. In ajutorul femeii au sarit doi barbați, care au reușit sa indeparteze șacalul și sa salveze bichonul femeii din dinții animalului salbatic.…

- Un barbat nevazator din Cluj-Napoca a dat in judecata o companie de car sharing, dupa ce doi șoferi l-au refuzat cu cainele-ghid in mașina. Vineri, Tribunalul București i-a dat caștig de cauza barbatului și a dispus ca firma reclamata sa-i plateasca acestuia, ca daune morale, 10.000 de lei, scrie Actual…