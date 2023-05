De ce câinele meu mănâncă iarbă. Toți stăpânii ar trebui să știe asta Fiecare stapan care are un animal de companie adora sa petreaca foarte mult timp cu acesta. Cu toate acestea, mulți caini fac gesturi pe care stapanii pur și simplu nu le ințeleg. Daca cainele tau mananca iarba, el poate face asta din doua motive. Toți stapanii ar trebui sa știe asta, deoarece este foarte important sa fie atenți atunci cand animalul lor de companie face acest gest. Iata care este motivul pentru care cainele tau mananca iarba! Citeste articolul mai departe pe spynews.ro…

Sursa articol: spynews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Premiera juridica in Romania! O instanța a stabilit ca animalul de companie este o ființa cu emoții și nu un bun mobil. Decizia a fost data intr-un proces de partaj, iar cainele care era disputat intre cei doi soți a fost incredințat pe o procedura similara celei privind copiii. Potrivit antena3.ro…

- Ce trebuie sa luam in calcul daca ne dorim, de exemplu, o pisica?1. Nu o luați dintr-un capriciu. O pisica necesita multa atenție și grija. In primul rand, toți cei care locuiesc cu chirie ar trebui sa se gandeasca la asta. Animalul de companie poate strica mobilierul sau tapetul altcuiva, iar chiriașul…

- Statisticile arata ca mulți proprietari de caini dorm in pat cu animalele lor de companie. In timp ce unii specialiști spun ca dormitul cu patrupedul este bun și poate reduce stresul, depresia și chiar ajuta la scaderea tensiunii arteriale, alții spun ca ar fi bine sa renunți la acest obicei.

- Cainii de companie au fost un motiv pentru aproape 4.000 de solicitari de despagubiri primite de de o mare companie de asigurari din Marea Britanie in ultimii cinci ani, transmite DPA, conform Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Pe de alta parte, mulți dintre cei care au animale de companie au relatat in mediul online ca pisicile și cainii nu au dat niciun semn ca ar urma un seism, iar acest fapt este pus pe seama domesticirii acestora.Cu toate acestea, Cronco, o „cioara de companie” din Targu Jiu, pare sa nu-și fi pierdut…

- Parlamentarii PNL, PSD și UDMR au depus un proiect de lege prin care se propune ca stapanii de animale pot fi insoțite de acestea in mijloacele de transport in comun și in instituțiile publice, aceasta inițiativa legislativa modificand Legea 205/2004 privind protecția animalelor.Cu toate acestea, stapanii…

- Un proiect de lege care privește permisiunea romanilor cu animalele de companie in mijloacele de transport public sau cand intra intr-o instituție publica a fost depus in Parlament. Inițiatorii susțin ca acest proiect ar face ca cetațenii sa aiba o imagine mai buna despre conducerea statului. Prima…

- Cainele de salvare Proteo a murit in timpul operațiunilor de salvare din Turcia, lovita puternic de cutremur. Antrenorul cainelui a postat pe rețelele de socializare anunțul cu pierderea patrupedului, care a impresionat intreaga comunitate.