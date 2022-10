Stiri pe aceeasi tema

- Serviciul de Ambulanța din Campia Turzii a avut in aceasta dimineața o intervenție mai puțin obișnuita. Ambulanțierii au fost solicitați de parinții unui copil in varsta de 2 ani din Soporu de Campie, comuna Frata, dupa ce acesta a fost mușcat de dobermanul familiei. Cainele se afla in aceeași camera…

- Eutanasierea provoaca fiori pentru oricine. O data cu punerea in discuției a eutanasierii, vei avea parte de sentimente de vinovație ce se impletesc cu regrete și o durere adanca in suflet. Cainii, atunci cand simt ca vremea li se apropie, se ascund sau merg cat mai departe de ochii stapanilor. Insa,…

- Proprietarii de animale de companie, in special cei care dețin caini, știu cat este de dificil sa gasești un produs de curațare pe placul animalului tau. Aceștia tind sa investeasca sume mari de bani in sampoane sau tratamente scumpe, care sa le dea cainilor stralucirea de care au nevoie. Cu toate acestea,…

- Clipe de coșmar pentru o asistenta medicala de 23 de ani din Mangalia. A fost la un pas de moarte dupa ce un rottweiler scapat dintr-o curte, i-a sfasiat mainile si picioarele. Dresat sa nu lase prada sa scape, cainele si-a desfacut falcile doar cand a fost impuscat de politisti. Atenție urmeaza detalii…

- Grupul petrolier saudit Aramco a raportat duminica un profit net record de 48,4 miliarde de dolari in Trimestrul 2 al acestui an. Cauzele care au dus la acest caștig imens sunt scumpirea petrolului, volumul vanzarilor si imbunatatirea marjei de rafinare. De altfel, toate companiile petroliere și-au…

- varujan Vosganian are mare grija de animalul lui de companie, doar cainele este recunoscut drept cel mai bun prieten al omului inca din cele mai vechi timpuri. Paparazzii Spynews.ro au fost pe „urmele” lor și l-au surprins in ipostaze rare.