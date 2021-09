Stiri pe aceeasi tema

- Ion Caramitru a murit! Actorul in varsta de 79 de ani era internat de mai multe saptamani la spitalul Elias din Capitala. Ion Caramitru a murit! Actorul avea 79 de ani Tragedie in lumea artistica din Romania! Ion Caramitru a murit duminica (5 septembrie). Actorul trebuia sa fie prezent la Iași pentru…

- Actorul, regizorul și directorul Teatrului Național din București, Ion Caramitru, a decedat. El era internat tot la Spitalul Elias, iar cauza a fost o boala pentru care a suferit in ultimele luni. Medicii au reușit sa afle doar la inceputul lunii trecute ce boala are Ion Caramitru, cand au descoperit…

- Canoistul Ivan Patzaichin a murit in aceasta dimineața, dupa 3 luni in care s-a luptat, in Spitalul ”Elias”, cu o boala incurabila. Marele campion a suferit in tacere și in cele din urma a fost rapus de maladia grava cu care a fost diagnosticat.

- Administrator al unei firme de confecții impreuna cu Doru Gavrilaș, Marian a reușit sa se bucure de un respect deosebit in randul oamenilor de afaceri locali și nu numai și era deosebit de apreciat de angajați.„Drum lin catre ingeri sufletul meu iubit. Dumnezeu sa te aiba in paza! Te vom iubi mereu!”,…

- Voicu Radescu, cel care a infiintat Teatrul Luni de la Green Hours, creatorul Green Hours Jazz Fest, a murit la varsta de 65 de ani, informeaza News.ro. Versurile lui Daniel Popa - “Orele sunt verzi/ Dar timpul e color blind./ Vine nechemat" - au fost publicate pe pagina de Facebook a Green…

- Fathi Taher, fostul patron al celor de la Rapid Bucuresti, s-a stins din viata, astazi, la varsta de 73 de ani, dupa ce suferea de mai multe probleme.Fostul finantator din Giulesti suferea de cancer de colon. Inmormantarea fostului om de afaceri ar urma sa aiba loc la Amman, capitala Iordaniei, scrie…

- Youtuberul Philipp Mickenbecker s-a stins la varsta de doar 23 de ani. El suferea de cancer mamar, o boala care are o preponderența mai mare la femei dar care insa se manifesta și la barbați.In luna octombrie a anului 2020, a vorbit public, pe platforma amintita, despre diagnosticul sau. Boala se afla…

- Fosta jurnalista Andreea Budica s-a stins la varsta de 41 de ani dupa ce a suferit un AVC. Ea lucra in prezent copywriter pentru o firma de publicitate. Anunțul trist a fost facut de un fost coleg de breasla, pe rețelele de socializare. „Andreea Budica s-a stins la doar 41 de ani, din cauza unui AVC!…