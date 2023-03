De ce Bitcoin crește atât de repede? In acest an, piețele sunt in fierbere, incertitudinea abunda, iar guvernul SUA a fost nevoit sa intervina pentru a salva doua mari banci americane in ultimele zile. Atunci de ce crește atat de repede bitcoin, considerat unul dintre cele mai riscante pariuri dintre toate? Cu doar cateva luni in urma, toate formele de criptomonede pareau […] The post De ce Bitcoin crește atat de repede? first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

