- Barbatul din Gorj confirmat cu COVID – 19 este „sanatos”, dar este purtator al virusului si nu primeste tratament, iar dupa ce doua teste consecutive vor fi negative, el va fi trimis la domiciliu, a declarat medicul Adrian Streinu Cercel.

- A fost panica degeaba in Romania. Barbatul din Gorj confirmat cu COVID – 19 este „sanatos”, dar este purtator al virusului si nu primeste tratament, iar dupa ce doua teste consecutive vor fi negative, el va fi trimis la domiciliu, a declarat medicul Adrian Streinu Cercel.„Persoana este ok,…

- Cap Limpede, stiri adevarate: Din acest moment, orice este posibil in legatura cu extinderea coronavirusului in Romania, spune doctorul Adrian Streinu Cercel, managerul institutului Matei Bals, citat de Digi24. Acesta a explicat, in direct la Digi24, cum sunt camerele pregatite pentru primii bolnavi.…

- "Pana la stabilirea unor masuri suplimentare din partea autoritatilor din domeniul sanatatii publice, pasagerii care sosesc la aeroportul Henri Coanda din zonele din Italia afectate de coronavirus (pentru moment, cele dinspre Milano, Bergamo, Treviso, Torino) vor intra in tara pe fluxul destinat zborurilor…

- Gripa ne da tarcoale... Desi se afla în plin sezon gripal, România nu se confrunta în prezent cu o epidemie de gripa. Numarul îmbolnavirilor este mai mic decât anul trecut, dar specialistii nu exclud posibilitatea ca acesta sa creasca în urmatoarele…

- Managerul Institutului "Matei Bals", Adrian Streinu-Cercel sustine ca riscul ca noul coronavirus din China sa ajunga in Romania este unul redus. Specialistul a spus ca Institutul are toate capabilitatile pentru a primi, diagnostica si trata potentialii pacienti.

- In județul Argeș urmeaza sa fie inființat un centru de diagnostic și tratament al hepatitei, in cadrul unui parteneriat incheiat intre Institutul Național de Boli Infecțioase “Matei Bals” și Spitalul Județean de Urgența Pitești. Astfel, argeșenii vor putea fi testați gratuit in vederea diagnosticarii…

- Prof. dr. Adrian Streinu-Cercel: „Nu mai umblati dupa teste de gripa pentru ca le faceti degeaba”. Managerul Institutului ”Matei Bals”, prof. dr. Adrian Streinu-Cercel, a declarat miercuri ca diagnosticul de gripa este unul ”clar” si ca nu mai este nevoie de alte teste pentru aceasta afectiune. “Trebuie…