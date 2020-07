De ce barbatii prefera sa aiba un caine? De ce unii barbati prefera sa aiba caine decat nevasta: 1. Cu cat vii mai tarziu acasa, cu atat e bucuria cainelui mai mare.2. Cainii nu fac vreun caz din asta, daca ii chemi cu un alt nume3. Cainilor le place cind lasi o gramada de lucruri pe podea.4. Parintii cainelui nu te viziteaza niciodata.5. Cainele accepta ca trebuie sa ridici glasul ca sa-ti argumentezi punctul de vedere.6. Nu trebuie sa astepti niciodata dupa caine. El este 24 de ore din 24 gata la solicitarea ta.7. Cainele te gaseste amuzant cand esti pilit…8. Cainele iubeste vanatoarea si pescuitul.9. Un caine n-o sa te scoale nici… Citeste articolul mai departe pe bewoman.ro…

Sursa articol si foto: bewoman.ro

