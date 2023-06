Economiștii de la Banca Reglementelor Internaționale, un fel de „brain trust” pentru sistemul monetar mondial, nu sunt un grup predispus sa foloseasca un limbaj alarmist. Cu toate acestea, oficialii au facut apel la o „schimbare urgenta de mentalitate” in randul economiilor avansate, acum ca limitele expansiunii „banilor ieftini”, alimentata de datorii, au fost epuizate.”Economia mondiala […] The post De ce bancile se vor confrunta cu cele mai mari pierderi de la criza financiara first appeared on Ziarul National .