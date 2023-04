Deoarece tensiunile geopolitice, inclusiv razboiul din Ucraina și inrautațirea relațiilor dintre SUA și China, le forțeaza sa-și regandeasca strategiile de investiții. Un sondaj anual realizat in randul a 83 de banci centrale, care gestioneaza active valutare in valoare totala de 7 miliarde de dolari, a aratat ca peste doua treimi vor crește deținerile de aur […] The post De ce bancile centrale se incarca cu aur? first appeared on Ziarul National .