De ce bancherii ocolesc inteligența artificială Serviciile financiare nu reușesc sa implementeze cu succes inteligența artificiala, au afirmat directorii europeni din sectorul fintech, chiar daca exista tot mai multe dovezi ca aceasta tehnologie atat de populara va crește productivitatea și va reduce costurile. Temerile legate de pierderea locurilor de munca, preocuparile legate de reglementare și inerția instituționala se numara printre factorii […] The post De ce bancherii ocolesc inteligența artificiala first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Marile case de discuri au demarat luni o acțiune in justiție impotriva a doua start-up-uri de inteligența artificiala (AI) in domeniul muzical, pe care le acuza ca au folosit piese protejate prin drepturi de autor pentru a-și dezvolta tehnologiile, adaugandu-se la o serie de plangeri similare depuse…

- Teama oamenilor ca anumite mașinarii le vor lua locul este deja instalata de mai mult timp in mentalul colectiv. Totuși, ultimii ani ne arata ca adopția și investițiile in tehnologii mai recente, cum sunt și cele care au la baza AI, incep sa ia tot mai...

- 34,9% dintre participanții la cel mai recent sondaj eJobs spun ca folosesc in mod regulat instrumente de inteligența artificiala precum ChatGPT sau Gemini in sarcinile de la birou pentru a reduce volumul de munca sau pentru a obține rezultate mai rapide. Dintre aceștia, 18,8% spun ca fac asta zilnic,…

- Comisia Europeana a inaugurat, miercuri, Oficiul pentru inteligenta artificiala (IA), instituit in cadrul CE. Oficiul pentru IA urmareste sa permita dezvoltarea, implementarea si utilizarea viitoare a IA intr-un mod care sa stimuleze beneficiile sociale si economice, precum si inovarea, atenuand in…

- Intr-o lume tot mai digitalizata, inteligența artificiala (IA) devine rapid un standard in diverse sectoare economice. Serviciile financiare, IT și serviciile profesionale sunt cele mai expuse schimbarilor generate de inteligența artificiala, atat in activitatea lor, cat și in privința competențelor…

- Se cer competențe de AI! Numarul locurilor de munca care necesita competente legate de inteligenta artificiala (AI) a crescut de 3,5 ori mai repede decat restul joburilor, la nivel global, iar sectoarele care utilizeaza aceasta tehnologie au inregistrat o crestere de aproape cinci ori mai mare a productivitatii…

- Serviciile financiare, IT și serviciile profesionale sunt cele mai expuse schimbarilor generate de inteligența artificiala (IA), atat in activitatea lor, cat și in privința competențelor angajaților, reiese din raportul PwC 2024 Global AI Jobs Barometer, care a analizat peste jumatate de miliard de…

- Google ar putea percepe taxe pentru anumit conținut premium generat de inteligența artificiala (AI), conform unor surse recente. Aceasta mișcare ar putea marca o schimbare semnificativa in modelul sau de afaceri și ar putea avea un impact considerabil asupra modului in care utilizatorii acceseaza și…