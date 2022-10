De ce bacteriile nu intră în pereți! Explicația o dă chiar ministrul Sănătății Reabilitarea spitalelor din Romania este posibila si daca se afla in cladiri vechi, cu conditia sa fie facuta corect, deoarece bacteriile nu intra in pereti , potrivit ministrului Sanatații, Alexandru Rafila. De ce bacteriile nu intra in pereți? Explica chiar ministrul! „Eu sunt microbiolog, (…) chiar vorbesc in cunostinta de cauza. Am auzit tot felul de chestiuni ca bacteriile intra pana la cinci centimetri adancime in perete, ca altele intra pana la zece centimetri adancime, tot felul de chestiuni de genul asta care nu au legatura cu realitatea. Bacteriile nu intra in pereti. Daca faci o reabilitare… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

