- Un tanar de 27 de ani din municipiul resedinta, dat in urmarire internationala de autoritatile finlandeze pentru savarsirea mai multor infractiuni in urma carora ar fi cauzat un prejudiciu de 25.000 de euro, a fost retinut de politistii Serviciului de Investigatii Criminale, au informat, luni, reprezentantii…

- Poli nu a concretizat nicio mutare pana acum. Dupa cum v-am informat, Politehnica Iasi a stabilit luna trecuta trei principale tinte ale campaniei de transferari: mijlocasul ofensiv Arni Vilhjalmsson (28 ani, Breidablik Kopavogur, Islanda I), care poate juca si atacant, mijlocasul de banda Saim Tudor…

- E Craciunul așa ca a venit perioada aceea a anului în care ne putem bucura nestingheriți de una din placerile vinovate ale vieții: filmele de Craciun. În caz ca te-ai saturat de „tradiționalele” Singur acasa, Greu de ucis sau altele, uite cele mai bune filme de Craciun lansate…

- UEFA a stabilit programul meciurilor din Grupa 3 a Diviziei B a Ligii Natiunilor, din care face parte si Romania, potrivit frf.ro. Conform programului, naționala Romaniei va incepe competitia in deplasare, cu Muntenegru, si va incheia faza grupelor acasa, cu Bosnia. Iata programul complet, cu orele…

- Finlanda este una dintre tarile care au reusit sa gestioneze cel mai bine pandemia de coronavirus, intrucat statul scandinav a inregistrat in 2020 mai multe morti prin sinucidere decat decese asociate COVID-19, potrivit datelor publicate vineri de Agentia nationala de statistica Tilastokeskus, relateaza…

- Startup Refugees lanseaza primul si singurul fond din Finlanda care sprijina refugiatii, solicitanti de azil si imigranti si companiile lor aflate in stadiu incipient. Fondul diversifica astfel ecosistemul startup-urilor finlandeze.

- Fostul antrenor Harry Redknapp (74 de ani) a numit cele mai proaste doua transferuri pe care le-a facut in cariera sa de manager: Marco Boogers (54) și Florin Raducioiu (51). In cei 34 de ani de cariera, in care a activat ca antrenor secund, ca „principal și in poziția de consilier la un numar important…

- Situația epidemiei Covid-19 continua sa se degradeze in Uniunea Europeana și este considerata ca „foarte ingrijoratoare” in zece țari și „ingrijoratoare” in alte zece, avertizeaza Centrul European pentru Controlul Bolilor (ECDC), potrivit BFMTV. „La ora actuala, situația epidemiologica in UE este caracterizata…