Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile vin in intampinarea nevoii mari de suport pentru mame, care deseori se confrunta cu depresie post-natala. Deși studiile indica o rata de 15-20% de mame care se confrunta cu depresie post-natala, specialiștii estimeaza ca, in realitate, cifra este cu mult mai mare. Mai multe despre aceste…

- Un dezvoltator a investit intr-un cartier unic in orașul Gaești, cu 6 case moderne, care ofera un stil de viața luxos și un confort sporit. Cartierul este situat intr-o zona liniștita, dar totodata accesibila tuturor facilitaților necesare și aproape de centrul orașului, pe strada 1 Mai. Fiecare casa…

- ”27 de spitale vor primi finantare prin PNRR. Unul dintre principalele noastre obiective este modernizarea sistemului de sanatate, astfel incat toti romanii care au nevoie sa poata accesa servicii medicale de calitate, la standarde europene. Decizia de astazi este un pas concret si solid in acest sens”,…

- Specialiștii de la Administrația Naționala de Meteorologie au emis o noua prognoza pentru perioada urmatoare. Experții au adus in prim-plan noile temperaturi și schimbarile drastice de care vom avea parte in zilele viitoare. Aceștia anunța vreme de iarna și de primavara de pe teritoriul Romaniei. In…

- Oamenii de știința au avertizat ca in prezent clima Pamantului se modifica dramatic, iar semnele sunt peste tot in jurul nostru. Experții au descoperit cel puțin 10 dezastre naturale care anunța catastrofa schimbarilor climatice care se profileaza in 2023.Incalzirea globala, dispariția ghețarilor…

- Peste 53 de milioane de tigarete si 25 de tone de tutun au fost confiscate in primele 11 luni ale anului trecut de catre politisti, a informat, luni, Inspectoratul General al Politiei Romane (IGPR). Potrivit unei informari a IGPR, actiunile desfasurate de Politia Romana, in primele 11 luni din 2022,…

- O echipa de consultanți specializați in tranzacții ai PwC Romania a acordat servicii de due-diligence financiar și fiscal, asistența in tranzacții și servicii de structurare fiscala pentru Rezolv Energy in doua noi tranzacții in domeniul energiei regenerabile in Romania, proiecte cu o capacitate combinata…

- V. Stoica Prahovenii care locuiesc in special in zonele de deal și de munte ale județului au avut de-a face cu peste 100 de atacuri ale urșilor, lupilor și vulpilor in gospodarii, in zonele unde au amenajate stane sau adaposturi pentru animalele domestice. Potrivit informarii realizate de reprezentanții…