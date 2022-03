De ce avem nevoie de iod în organism și în ce alimente îl găsim Știrea ca cea mai mare centrala nucleara din Europa, Zaporijie, amplasata in Ucraina, este cuprinsa de flacari in urma unui bombardament al forțelor Federației Ruse, a pus pe jar oamenii din țara noastra și nu numai. Aceștia au golit farmaciile de iod de frica unui eventual accident nuclear. Iodul este indispensabil pentru buna funcționare a tiroidei și, mai departe, a intregului organism, dar Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

Stiri pe aceeasi tema

- “Romania are suficiente stocuri de alimente si produse neperisabile. Autoritatile sunt in contact permanent cu retailerii”, a declarat purtatorul de cuvant al Guvernului, Dan Carbunaru. El a dat asigurari ca exista suficienta marfa in depozite si magazine. Precizarile vin pe fondul informatiilor privind…

- Centrala nucleara de la Zaporojie, capturata de ruși. Zelenski avertizeaza Europa Ukrinform: Centrala nucleara de la Zaporojie a fost capturata de forțele rusești In ultimele minute a fost facuta o actualizare a situației de la centrala nucleara din Zaporojie, din sudul Ucrainei. Un incendiu a izbucnit…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a acuzat vineri Moscova ca recurge la „teroarea nucleara” si ca doreste sa repete dezastrul de la Cernobil, dupa bombardarea centralei nucleare de la Zaporojie, cea mai mare din Europa, informeaza AFP, potrivit Agerpres . „Avertizam pe toata lumea ca nicio alta…

- Google Europe a anunțat ca blocheaza canalele YouTube conectate la Russia today și Sputnik in toata Europa, „cu efect imediat”. Masura a fost luata in urma invaziei Federației Ruse pe teritoriul ucrainean. „Din cauza razboiului aflat in desfașurare in Ucraina, blocam canalele YouTube conectate la RT…

- Ministrul rus al apararii, Serghei Soigu, a atras atentia, in timpul intrevederii cu omologul sau britanic Ben Wallace, asupra faptului ca principalele cereri ale Rusiei privind securitatea adresate SUA si NATO au ramas fara raspuns, a informat vineri Ministerul Apararii al Federatiei Ruse intr-un comunicat,…

- La cateva ore dupa ce avioane rusesti de atac Su-25 au aterizat pe un aerodrom din vestul Belarusului, in Polonia vecina a aterizat primul avion cu soldati din contingentul trimis de SUA pe flancul estic al NATO. Circa 1.700 de militari americani vor sosi din SUA in Polonia si alti 300 in Germania,…

- Ministrul Apararii Nationale, Vasile Dincu, a declarat, vineri, la Timisoara, ca nu este nevoie in acest moment sa ne pregatim pentru razboi, deoarece "nu este cazul ca Romania sa intre in razboi, asa cum uneori vedem in fake news-uri". "Nu este cazul, si as vrea sa precizez asta pentru ca populatia…