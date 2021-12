Stiri pe aceeasi tema

- Vaccinurile existente impotriva COVID-19 vor fi mai putin eficiente impotriva variantei Omicron si va fi nevoie de mai multe luni pentru a dezvolta un nou vaccin, a declarat directorul companiei farmaceutice Moderna intr-un interviu publicat marti in Financial Times, transmite AFP. Stephane Bancel a…

- Șeful producatorului de vaccinuri Moderna a avertizat ca este puțin probabil ca actualele vaccinuri Covid-19 sa fie la fel de eficiente impotriva variantei Omicron precum sunt fața de versiunea Delta. Aceasta știre a alarmat marți piețele financiare, transmite Reuters.

- Coordonatorul Campaniei Nationale de Vaccinare, medicul Valeriu Gheorghita, a declarat, luni seara, ca varianta Omicron de SARS CoV-2 este una cu contaciozitate mare si reuseste sa infecteze atat persoanele care au trecut deja prin boala, cat si persoane vaccinate. Valeriu Gheorghita este de parere…

- Coordonatorul campaniei de vaccinare Valeriu Gheorghița spune ca sunt indicii ca Omicron ar reprezenta o varianta „de escape, de scapare de sub acțiunea neuralizanta a anticorpilor” și ca, din datele prreliminare, ar putea reinfecta persoanele trecute prin boala sau genera infecții la cei vaccinați.…

- Vaccinurile impotriva tulpinii Omicron sunt deja in lucru și companiile Pfizer-BioNTech, Moderna si Johnson & Johnson au inceput sa cerceteze noi seruri anti-COVID-19. Noile seruri care tintesc in mod specific varianta Omicron a noului coronavirus vor fi produse daca se va dovedi ca vaccinurile actuale…

- Pfizer-BioNTech verifica in prezent eficacitatea actualului lor vaccin contra variantei Omicron. In paralel, Pfizer-BioNTech se pregatește de producerea unui nou vaccin. Luni, Pfizer-BioNTech au decis sa accelereze producerea unui rapel specific noii variante, care ar putea fi gata in circa 100 de zile…

- Imaginea a fost realizata pe baza studierii secventelor acestei noi variante primite in special din Botswana, Africa de Sud si Hong Kong, primele locuri unde Omicron a fost descoperitaAFP relateaza duminica , 28 noiembrie, ca varianta Omicron a coronavirusului SARS CoV 2 prezinta mult mai multe mutatii…

- Raed Arafat, seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, a anuntat, astazi, in cadrul unui briefing la Guvernul Romaniei, ca mutatia Omicron a coronavirusului "va ajunge peste tot". Raed Arafat a explicat ca noua varianta de coronavirus, respectiv tulpina Omicron, despre care specialistii au explicat…