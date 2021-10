De ce avem „lupi tineri” şi nu tineri politicieni (II) De ce cresc partidele „lupi tineri" si nu tineri cu principii, personalitate si initiativa? Pentru ca majoritatea sunt toxice, prin parintii lor fondatori, de la care au deprins cultura imoralitatii si a interesului personal. Patria e o vorba inventata, iar interesul national e un concept vetust. Politica lor se ghideaza dupa adagiul Homo homini lupus est. In lipsa competitiei principiale, se practica la scara mare contraselectia: reusesti doar daca nu ai nici idealuri, nici demnitate. A se vedea ceea ce s-a intamplat la recentul congres al liberalilor. Invingi doar daca ai spatele asigurat,… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Operațiunea este desfașurata de DNA București și ar avea legatura cu un dosar privind un schimb de terenuri, in care sunt anchetați președintele CJ, Costel Alexe, mai mulți consilieri locali PNL și reprezentanți ai Primariei Iași, potrivit Realitatea Plus. CE A TRANSMIS PREȘEDINTELE CJ IAȘI, COSTEL…

- Operațiunea este desfașurata de DNA București și ar avea legatura cu un dosar privind un schimb de terenuri, in care sunt anchetați președintele CJ, Costel Alexe, mai mulți consilieri locali PNL și reprezentanți ai Primariei Iași, potrivit Realitatea Plus. Pe de alta parte, potrivit Reporteris.ro ,…

- Premierul Florin Cițu insista ca, deși se schimba structura politica a guvernului prin ruperea coaliției cu USR PLUS, guvernul sau nu trebuie sa mearga in Parlament pentru un nou vot de incredere, ci doar pentru miniștrii inlocuiți. ”Eu nu imi permit sa interpretez constituția, noi o aplicam”, a comentat…

- Liderul USR PLUS Timiș, Dominic Fritz a analizat motivele demisiei in bloc a miniștrilor USR PLUS din cabinetul Cițu. Iar imposibilitatea de a realiza reformele propuse este principalul motiv, spune Fritz. Reformarea statului, eliminarea moștenirii lui Dragnea de la Justiție, a practicilor clientelare…

- "Multe lucruri pe care le spun cei de la USR sunt justificate, lucreaza cu "materialul clientului". Florin Cițu ofera, prin comportamentul sau, posibilitatea acestei comparații, este evident ca tot ceea ce face el acum este pentru alegerile din partid și va dau un exemplu clar de ipocrizie. A fost pus…

- "Pro România îsi continua drumul si ramâne o constructie politica solida", susține Victor Ponta, care a anunțat luni ca aceasta este strategia stabilita de Biroul Executiv National al partidului. În sondajul Avangarde prezentat de Marcel Ciolacu în ședința conducerii…

- „Un partid nu se face așa de ușor, iar Dragnea este un politician cu experiența. Ma așteptam sa fie mai reținut la ieșire, dar in perioada urmatoare va sta cu familia și se va ocupa de sanatate. A suferit in penitenciar i s-au luat drepturi doar pentru ca se numește Dragnea. Furia anti Dragnea a fost…

- „Un partid nu se face așa de ușor, iar Dragnea este un politician cu experiența. Ma așteptam sa fie mai reținut la ieșire, dar in perioada urmatoare va sta cu familia și se va ocupa de sanatate. A suferit in penitenciar i s-au luat drepturi doar pentru ca se numește Dragnea. Furia anti Dragnea a fost…