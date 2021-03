De ce au votat parlamentarii PNL și USR-PLUS împotriva spitalelor din România? De la UDMR oricum nu aveam așteptări… Pot ințelege prostia umana, dar cu anumite limite! Iar limita este atunci cand pui in pericol, cu buna știința, siguranța tuturor romanilor care pot ajunge in aceasta perioada pe un pat de spital. Am atras atenția asupra faptului ca toata aparatura medicala pe secțiile COVID funcționeaza 24/24. Tehnic, asta inseamna consum maxim de curent și supra-solicitarea rețelelor electrice din orice spital din Romania. Oricand o noua tragedie poate avea loc! ORICAND și ORIUNDE! Am propus ca inca de luna viitoare, in regim de urgența, sa investim masiv in redimensionarea sau modernizarea rețelelor electrice… Citeste articolul mai departe pe informatiadealba.ro…

