De ce au supraviețuit doar păsările atunci când au dipărut specii de pe Pământ Cand marea dispariție a speciilor a avut loc, in urma cu 66 de milioane de ani, doar pasarile au supraviețuit. Cercetatorii au banuit mult timp ca de mare ajutor in acest sens a fost creierul special al pasarilor. O echipa științifica din SUA a recreat acum creierul unui dinozaur zburator care nu a supraviețuit extincției in masa. Pentru a face acest lucru, cercetatorii au folosit un craniu de la o fosila de dinozaur complet conservat pentru a trage concluzii cu privire la dimensiunea zonelor individuale ale creierului. Rezultatul: spre deosebire de pasarile de astazi, dinozaurul avea un cerebel… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

