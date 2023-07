De ce au sunat sirenele pompierilor în municipiul Buzău Un incendiu a cuprins, astazi, un lan de grau din localitatea buzoiana Sarata, comuna Ulmeni. Pompierii sunt la fața locului și lupta cu flacarile. Astazi, in jurul orei 13:30, un apel la 112 anunța producerea unui incendiu de vegetație la un lan de grau din Sarata. Flacarile inghițeau cu repeziciune plantele uscate, existand riscul ca … Citeste articolul mai departe pe reporterbuzoian.ro…

Sursa articol si foto: reporterbuzoian.ro

