- Copiii de gradinita si din ciclul primar, precum si cei din scolile speciale vor merge miercuri la cursuri indiferent de incidenta COVID-19, iar in localitatile unde aceasta este sub 1 la mia de locuitori vor reincepe scoala cu prezenta fizica si elevii claselor a V-a, a VI-a, a VII-a, a IX-a, a X-a…

- Adjunctul Inspectoratului Școlar Suceava, profesorul Ciprian Anton, apreciaza ca sunt șanse sporite ca din 5 mai, cand se vor relua cursurile, toți copiii sa mearga fizic la școala in municipiul reședința de județ. Pentru asta este nevoie ca rata de infectare cu noul coronavirus sa fie de sub un caz…

- In situația actuala de pandemie, ca și in condiții normale, copiii nu trebuie trimiși la gradinița sau școala doar daca au febra. Aceasta opinie a fost exprimata de bine-cunoscutul medic-pediatru, neonatologul Mihai Stratulat, vorbind in emisia unui post privat de televiziune, relateaza Noi.md. "Daca…

- Cațiva localnici din Podriga, un catun din județul Botoșani, s-au mobilizat și au reușit sa refaca școala din sat, dupa ce a fost afectata de un incendiu. Oamenii au venit cu diferite materiale ce le-au gasit prin gospodarie. In doar doua zile jumatate, școala a fost pusa pe picioare din nou. Satenii…

- Un baiat din comuna Slobozia, elev in clasa a III-a, refuza sa mai mearga la școala dupa ce i-a oferit un marțișor invațatoarei, iar aceasta l-a umilit in fața clasei. Incidentul s-a petrecut luni, 1 martie, cand elevul a mers la școala și i-a dat invațatoarei o ciocolata și un marțișor confecționat…

- Consiliul National al Elevilor nu este de acord cu ideea ca tinerii din clasele terminale sa mearga la scoala in conditiile in care localitatea in care invata se afla in scenariul rosu. Consiliul solicita ca elevii si parintii sa isi exprime optiunea cu privire la modalitatea de continuare a cursurilor,…

- Alte șapte cazuri de coronavirus au fost depistate in unitațile de invațamant din județul Gorj. Este vorba despre doua educatoare și o ingrijitoare de la Gradinița „Vis de Copil” din Targu Jiu. Direcția de Sanatate Publica Gorj urmeaza sa decida daca unitatea va fi inchisa, avand in vedere ca acum cateva…

- Andreea Banica a avut o mica problema cu fiul ei, Noah. Se pare ca baietelul nu vrea sa mearga la gradinita, iar artista este nevoita sa recurga la mici trucuri pentru a l convinge sa o faca. Constanteanca Andreea Banica are o familie minunata, alaturi de sotul ei Lucian si cei doi copii Sofia si Noah.Artista…