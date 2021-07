De ce au rămas unii craioveni fără apă caldă Asociatiile de proprietari din Craiova care au ramas fara apa calda spun ca nu au platit facturile catre Termo Urban din cauza restantelor pe care le au catre vechea Termoficare. Din aceasta cauza la inceputul acestei saptamani un numar de 15 asociatii de proprietari s-au trezit cu apa calda sistata. Asociatiile de proprietari spun ca au platit vechile restante si au lasat deoparte facturile curente. Noul furnizor de energie termica este interesat doar de plata facturilor curente si prin urmare, la inceputul saptamanii a lasat mii de craioveni fara apa calda . Intre acestia multi sunt bun platnici.… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Mare parte din cartierul Craiovita Noua ramane pentru doua zile fara apa calda. Ca urmare a efectuarii unor reparatii la reteaua primara de distributie a agentului termic a Complexului Energetic Oltenia, se opreste furnizarea de agent termic (apa calda menajera) in perioana 07.07.2021 ora 0900-08.07.2021…

- Compania de Apa Oltenia (CAO) continua achizitiile de utilaje cu fonduri europene, in cadrul megaproiectului de dezvoltare a infrastructurii de apa și apa uzata din judetul Dolj. Compania a atribuit deja doua contracte privind achizitia de echipamente , in valoare totala de circa 2,4 milioane de euro,…

- Cele mai mari probleme sunt in sectoarele 1 și 2, in cartierul Aviației și in zona Ștefan cel Mare, relateaza Realitatea PLUS. De vina sunt lucrari efectuate pe bulevardul Iancu de Hunedoara de compania Termoenergetica.Reprezentanții companiei se apara și spun ca lucrarile sunt complexe.„Avem niște…

- De la 1 iulie cresc facturile la gaz si electricitate! Romanii care nu au semnat contracte cu furnizorii vor plati mai mult. De la 1 iulie, facturile de la gaz si energie electrica vor crest Atentie, preturile vor fi diferite in functie de orasul in care locuim si pot fi chiar cu 300 de lei mai mari…

- Craiovenii nu incheie convenții individuale cu noul furnizor de caldura al orașului, SC Termo Urban. Insuși primarul Craiovei, Lia Olguța Vasilescu preciza in cadrul ședinței de Consiliu Local de saptamana trecuta: “In ceea ce privește contractul individual cu fiecare proprietar, noi am discutat cu…

- Reprezentanții unor asociații de elevi solicita organizarea unei dezbateri publice despre ordonanța privind transportul. Ei susțin ca ministrul Ediucației, Sorin Cimpeanu, „da o noua țeapa elevilor navetiști”. Asociațiile elevilor din Constanța, Bacau, Maramureș, Mureș, Valcea, Ilfov și București…

- Suparare intr-o asociatie de proprietari din Craiova din cauza taxei pe care urmeaza sa o perceapa firma de repartitoare pentru calculatia consumului de caldura pe partile comune. Revoltati sunt doar unii dintre locatarii care au centrale de apartament si care spun ca pana acum nu au platit taxa pentru…

- Uzina Ford de la Craiova, afectata si ea de criza microcipurilor, la fel ca și cea din Koln – Germania, opreste temporar producția auto si trimite in șomaj tehnic aproape 1000 de muncitori chiar inaintea sarbatorilor pascale. Oamenii vor sta acasa o luna, timp in care fabrica va lucra in doua schimburi,…