De ce au rămas fără căldură şi apă caldă zeci de mii de bucureşteni: explicațiile lui Nicușor Dan Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, a vorbit despre situația tragica din București unde zeci de mii de bucureșteni nu au apa calda și caldura. “O pompa de la CET Sud a crapat in noaptea de vineri spre sambata”, a explicat primarul general Nicusor Dan. Edilul a spus ca pompa era din anii ’60 si nu a putut fi modernizata deoarece ELCEN nu a putut lua bani europeni pentru ca era in insolventa. Nicușor Dan a precizat ca pompa a fost reparata, insa exista o inerție a sistemului. Edilul a mai anunțat ca la inceputul saptamanii viitoare se va ajunge la o normalizare. ELCEN va fi iesit din insolventa… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

