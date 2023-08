Stiri pe aceeasi tema

- Trei civili au murit si alti noua au fost raniti in regiunea Harkov din Ucraina, dupa ce rachete rusesti au lovit un sat din apropiere de Kupiansk, a afirmat Procuratura regionala, conform CNN, informeaza News.ro.Initial, rusii au lovit satul Kruhliakivka din districtul Kupiansk cu patru bombe aeriene…

- Sauditii si reprezentantii altor tari au propus o schita de pace la summitul privind razboiul in Ucraina gazduit de Arabia Saudita. Fostul președinte rus, Dmitri Medvedev a declarat ca Rusia nici nu vrea sa auda de discuții de pace cu Ucraina.

- Razboi in Ucraina, ziua 521. Rușii au atacat cu rachete orașul ucrainean Dnipro, unde cel puțin 9 oameni au fost raniți din cauza avarierii unui bloc de locuințe. Atacul rușilor a vizat și cartierul general al Serviciului de Securitate al Ucrainei din Dni

- Guvernatorul regiunii ruse Belgorod a declarat, duminica, ca fortele ucrainene au bombardat cu rachete Grad orasul rusesc Shebekino, situat in apropierea granitei cu Ucraina, ucigand o femeie care se afla pe bicicleta, noteaza Reuters, informeaza News.ro.In repetate randuri, ucrainenii i-au acuzat…

- Vladimir Saldo, guvernatorul instalat de Moscova in regiunea Herson, ocupata de rusi, sustine ca Ucraina a incercat sa il asasineze, saptamana trecuta, potrivit CNN, informeaza News.ro.Fortele ucrainene au lansat peste zece rachete ”de mare precizie” catre ”presupusa locatie a sa” in regiunea din…

- Ucraina a fost atacata cu 54 de drone iraniene, in acelasi timp, in noaptea de sambata spre duminica. 36 dintre acestea au fost doborate, a anuntat presedintele Volodimir Zelenski. Luni dimineata, rusii au lansat un nou atac masiv cu drone si rachete asupra Kievului, relateaza CNN. In mesajul de duminica…

- Peste 40 de rachete și drone care se indreptau catre capitala Kiev au fost doborate deasupra Ucrainei, susțin surse ucrainene, potrivit Sky News.Mai multe explozii au zguduit Kievul la primele ore ale dimineții. Ucrainenii susțin ca a fost a doua noapte la rand cand orașul este atacat aerian. De…

