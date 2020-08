Stiri pe aceeasi tema

- Soții Stegaru au mai bifat inca o experiența inedita in viața lor de cuplu! In urma vizitei la piramida din Galați, cei doi au decis sa se apuce de yoga. Telespectatorii „Acces Direct” au avut posibilitatea de a vedea cum s-au descurcat aceștia la realizarea mișcarilor, fiind protagoniștii unor imagini…

- Viorel și Vulpița nu mai au priza de altadata la public. Aceștia au fost jigniți de fani pentru ca s-au sarutat atat la o plimbare, cat și in cadrul emisiunii Acces Direct. Soții Stegaru, jigniți de fani pentru ca s-au sarutat in public Vulpița, Viorel și noua poveste reincalzita de dragoste i-a facut…

- Tatal lui Viorel pare ca nu s-a invațat minte, fiind la fel de agresiv cu cameramanii, cum a fost și cu prilejul zilei de 1 iunie, cand soții Stegaru, ajutați de echipa „Acces Direct", au vrut sa ii faca o surpriza fetiței lor, de Ziua Copilului. Recent, barbatul a atacat din nou, tot cu pietre.…

- Astazi, in timpul emisiunii „Acces Direct” s-a aflat cum se simt Veronica și Viorel dupa ce au fost confirmați cu coronavirus. Soții Stegaru nu au stat pe ganduri și și-au facut bagajele, pregatiți sa mearga la spital.

- Pro Tv a recunoscut, in cele din urma, ca emblema sa, Andreea Esca, s-a infectat cu coronavirus, iar vești vin și de la marea televiziune rivala, Antena 1. Vedetele postului, celebrii soți Vulpița și Viorel, sunt și ei infectați.De altfel, ediția de joi a emisiunii ”Acces Direct” nu s-a mai…

- REVERSUL CELEBRITATII PLANGERE PENALA…Lovitura grava pentru Vulpita si sotul ei! Un vasluian a facut plangere penala pe numele lor dupa ce vedetele de la Acces Direct i-au lezat imaginea. Este vorba despre Marian Neculita, tanarul pe care Veronica Stegaru l-a acuzat ca a rapit-o si violat-o. “Din cauza…

- Vulpița și Viorel au facut un show de zile mari pe muzica artistei Vladuta Lupau. Se pare ca soții Stegaru au vrut sa incerce și alt gen muzical, așa ca au trecut la muzica populara ardeleneasca.

- Dupa indelungi certuri, Veronica și Viorel le-au facut telespectatorilor „Acces Direct” o surpriza de proporție! Cei doi și-au dat mana și s-au sarutat de mama focului in fața camerelor de filmat. Cand parea ca in sfarșit au ingropat securea razboiului, Vulpița s-a sucit și a aruncat bomba, in direct!