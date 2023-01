Stiri pe aceeasi tema

- In prima ediție America Express de pe 15 ianuarie 2023, Andreea Balan și Andreea Antonescu au inceput sa planga cand au ajuns in fața șamanului. De asemenea, Puya a facut o confesiune dureroasa cu lacrimi in ochi despre drama prin care a trecut.

- Andreea Balan a inceput anul 2023 cu un vibe bun, artista fiind impresionata de experiența traita in India, unde a avut parte de intalnirea speciala cu Sadhguru, ale carui sfaturi le asculta de ceva vreme și care au ajutat-o sa iși schimbe viața in bine. In interviul exclusiv, acordat pentru Playtech…

- Cu premiera show-ului America Express la doar cateva zile distanța, Andreea Balan a vorbit recent despre intreaga experiența traita pe Drumul Aurului, dezvaluind ca a existat un moment crucial in care ea și colega ei, Andreea Antonescu, și-au dorit sa se intoarca acasa. Iata despre ce este vorba!

- Andreea Balan și Andreea Antonescu au acceptat provocarea de a participa la America Express, reality show care va avea premiera duminica, 15 ianuarie, la Antena 1. Pentru ca filmarile s-au terminat de cateva luni, jurata de la Te Cunosc de Undeva s-a intors degraba acasa, pentru a fi alaturi de cele…

- America Express – Drumul Aurului, cel mai așteptat reality show al momentului, vine la Antena 1 cu o premiera maraton: duminica, 15 ianuarie, de la ora 20:00, și luni, marți și miercuri, 16, 17 șI 18 ianuarie, de la 20:30.

- Imagini cu Andreea Balan și Andreea Antonescu, la America Express. Le vedem din 15 ianuarie, pe Antena 1! Dupa 4 sezoane cu povești memorabile in toate colțurile Asiei, de data aceasta aventura suprema se desfașoara pe continentul american. Acolo unde Drumul Aurului poarta concurenții celebri de-a lungul…

