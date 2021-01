Stiri pe aceeasi tema

- Incepand de astazi se redeschid restaurantele din București, la 30% din capacitate, și deja sunt voci care anunța o creștere brusca a infectarilor de ccoronavirus. Analistul Cristian Tudorescu, managing partner al companiei de consultanța Explore Asset Management, aduce in discuție o situație extrem…

- Prefectul Capitalei, Traian Berbeceanu, a declarat ca, in cazul in care nu se relaxau restrictiile in Bucuresti, riscul era ca operatorii din HORECA, cei licentiati in domeniul jocurilor de noroc si organizatorii de spectacole sa intenteze procese in instanta. "Noi nu am avut optiunea de a nu pune in…

- Prefectul Capitalei, Traian Berbeceanu, spune ca nu exista o alta soluție decat relaxarea masurilor. Acesta precizeaza ca relaxarea a fost decisa in baza unei Hotarari de Guvern semnate chiar de Vlad Voiculescu. „Noi nu am avut opțiunea de a nu pune in aplicare prevederile aflate in vigoare in Anexa…

- Prefectul Capitalei, Traian Berbeceanu, a susținut luni ca relaxarea restricțiilor a fost decisa in baza unei Hotarari de Guvern semnate chiar de ministrul Sanatații Vlad Voiculescu. Precizarea vine dupa ce ministrul a pus la indoiala acuratețea cifrelor oficiale, care arata ca rata de infectare in…

- Autoritațile nu au avut opțiunea de a nu relaxa restricțiile din București, spune prefectul Capitalei, care precizeaza ca relaxarea a fost decisa in baza unei Hotarari de Guvern semnate chiar de Vlad Voiculescu, dupa ce ministrul Sanatații a pus recent la indoiala acuratețea cifrelor oficiale, conform…

- Traian Berbeceanu, prefectul Capitalei, a explicat intr-un interviu pentru Ziare.com de ce nu a amanat relaxarea restricțiilor in București, in ciuda scrisorii trimise de Vlad Voiculescu, vineri, in care atragea atenția asupra riscului unui nou val de infecții. „Cu o zi inainte de intrunirea CNSU, am…

- Prefectul Capitalei, Traian Berbeceanu, a explicat vineri de ce, in ciuda faptului ca Ministerul Sanatatii condus de Vlad Voiculescu a recomandat o temporizare a masurilor de relaxare, Comitetul Municipiului Bucuresti pentru Situatii de Urgenta a decis vineri relaxarea mai multe masuri restrictive.…

- Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, spune ca o eventuala relaxare a restricțiilor in București va fi analizata de comitetul municipal pentru situații de urgența: „Sa mai așteptam cateva zile, ca sa vedem ca aceasta situație se stabilizeaza”, conform Ag Nicușor Dan atrage atenția ca…