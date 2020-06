Stiri pe aceeasi tema

- Intrebat de ce se redeschid bisericile și salile de jocuri, nu și teatrele sau cinematografele, Ionel Danca, spune ca nu puteau fi redeschise toate in același timp și ca nu se poate spune ca unele...

- Intrebarea care macina toata Romania este legata de amenzi . Ionel Danca, șeful Cancelariei premierului, a anunțat ca regimul contraventiilor s-a schimbat si a fost pus in acord cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001, prin proiectul de lege pentru reglementarea starii de alerta. Aceasta prevede…

- Un milion de romani care obțin venituri vor primi bonificații de pana la 10% daca vor achita impozitele sau contribuțiile pana pe 30 iunie. Este vorba de aceia care realizeaza venituri din activitați independente sau care lucreaza in agricultura. De asemenea, pot beneficia aceia care obțin venituri…

- Campania de informare publica a Guvernului pe tema epidemiei de coronavirus se va desfasura pe o perioada de 4 luni, dupa incetarea starii de urgenta, a declarat seful Cancelariei prim-ministrului, Ionel Danca. "In ceea ce priveste campania de informare publica a Guvernului in contextul epidemiei cu…

- Ionel Danca, șeful Cancelariei premierului Ludovic Orban, a anunțat ca, de marți, angajatorii și angajații pot cere plata șomajului tehnic la Ministerul Muncii."S-a reglementat șomajul tehnic. Incepand de maine (n. r marți), angajatorii pot depune cererile la Ministerul Muncii Ceilalți…

- Certificatul de situație de urgența (CSU) a fost eliminat din procedura de subvenționare de catre stat a indemnizațiilor de șomaj tehnic pentru firmele inchise de autoritați ca urmare a pandemiei de coronavirus COVID-19, a declarat, vineri, pentru StartupCafe.ro, Ionel Danca, șeful Cancelariei prim-ministrului.…

- Ionel Danca, șeful Cancelariei primului-ministru, ia in calcul ca un milion de romani vor intra in șomaj tehnic, dupa ultima ședința de Guvern."Estimarea avuta la baza adoptarii bugetare pe care am facut-o in ultima ședinta de Guvern este ca un milion de persoane ar putea beneficia de aceasta…