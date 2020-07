Stiri pe aceeasi tema

- „La nivelul statelor terte, ma refer la statele non-UE, Comisia Europeana a emis o serie de recomandari privind relaxarea restrictiilor de circulatie a persoanelor. Ce inseamna aceste recomandari, cum interpretam aceste recomandari? Nu se poate zbura spre si dinspre niciun stat tert, non-UE, pentru…

- De ce au fost oprite zborurile catre mai multe țari din UE și non-UE. Wizz Air și Tarom anunța suspendarea mai multor curse Legaturile aeriene cu tarile care au un coeficient de infectare cu SARS-COV-2 mai mare decat cel raportat de Romania la o suta de mii de locuitori au fost suspendate, lista tarilor…

- "Este foarte grav faptul ca opt state din UE au impus deja romanilor masuri de restricționare in diferite forme, inclusiv cu obligativitatea de autoizolare, din cauza modului deficitar in care Guvernarea liberala a gestionata criza COVID-19. Acest lucru demonstreaza ca reprezentanții executivului…

- Documente atasate: "Doar daca o perioada de 15 zile constant se depașete indicele de 5 care a fost decis, se ia in calcul o restricție de deplasare. Comisia Europeana are in dezbatere instituirea unei reguli privitoare la tratamentul țarilor. In masura in care Comisia Europeana va institui o regula…

- Cum se impart cele 500 miliarde de la UE sau „Cine imparte parte-și face“. Cei mai importanți beneficiari ai fondului de reconstrucție, de 500 miliarde de euro, sunt, de departe, Germania și Franța. Cele doua state vor primi fiecare cate 107,38 miliarde euro (3,13 % din PIB), respectiv 96,38 miliarde…

- Bode: “Tarom a intrat bolnav in criza.” Ce șanse are sa se recupereze dupa COVID-19 și cum vom zbura dupa 15 mai Tarom a intrat bolnav in criza, iar in acest moment dintre cei 1.797 de angajati ai companiei, 1.144 sunt in somaj tehnic, a anuntat, luni seara, ministrul Transporturilor, Lucian…

