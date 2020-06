De ce au fost blocați turiștii români care au plecat în vacanță în Grecia la granița de la Kulata Rețelele sociale sunt pline de imagini și filmulețe cu turiștii romani care au plecat in vacanța spre Grecia, dar au fost blocați in punctul de trecere a frontierei dinspre Bulgaria, de la Kulata, a informat Digi24.Grecia a deschis granițele pentru turiștii romani, fara carantina de 7 zile, incepand de luni, 15 iulie, iar mulți dintre conaționali au plecat dis-de-dimineața spre litoralul mediteraneean.Numai ca drumul a fost blocat pentru ore bune la granița dintre Bulgaria și Grecia, punctul de trecere a frontierei de la Kulata. Iar coada, conform celor care au așteptat in mașini se intindea pe… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

