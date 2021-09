Stiri pe aceeasi tema

- ABBA, unul dintre cele mai de succes grupuri muzicale din toate timpurile, si-a anuntat revenirea dupa 40 de ani cu un nou album, intitulat „Voyage”, si un concert la care vor participa, prin avataruri, solistele Agnetha Faltskog si Anni-Frid Lyngstad si instrumentistii si compozitorii Benny Andersson…

