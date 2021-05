Stiri pe aceeasi tema

- Melinda și Bill Gates și-au anunțat divorțul dupa o casnicie de 27 de ani. Averea stransa in acești ani ii plaseaza pe locul 4 in topul celor mai bogați oameni ai lumii, cu 130,5 miliarde de dolari. Potrivit peroz.ro , intr-un mesaj comun postat pe contul de Twitter al fondatorului Microsoft, cei doi…

