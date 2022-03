Stiri pe aceeasi tema

- Vineri, la o casa de schimb valutar de pe Bulevardul Obregia, era o coada de vreo 5 persoane, toate dorind sa cumpere euro. Casiera le-a spus ca sta ”foarte prost” cu euro și ca nu le va putea schimba tuturor sumele cerute. Cursul de vanzare era de 5,3 lei pentru un euro. De ce s-au panicat oamenii,…

- Secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoana, a transmis intr-un mesaj video ca zilele acestea, in contextul reuniunii ministrilor Apararii din NATO, reprezinta „poate cel mai complicat moment din ultimele decenii”. Geoana afirma ca „sunt semnale ca diplomatia ar putea sa-si reia cursul normal”…

- Evoluția leului fața de euro din perioada analizata a fost una foarte stabila, in ton cu ceea ce s-a petrecut in ianuarie și ultima parte a anului trecut. Cursul monedei unice a fluctuat intre 4,9457 și 4,9468 lei, cel de vineri fiind stabilit la 4,9462 lei, dupa o ședința in care cotațiile au fluctuat…

- Delia e una dintre cele mai cunoscute și apreciate cantarețe din Romania. Artista se bucura de apreciere și in televiziune, de ani de zile are contract cu Antena 1, acolo unde e jurata in doua show-uri. A spus acum ca nu știe ce valoare au contractele ei, nu știe cați bani caștiga, altcineva se ocupa…

- Euro a inceput ziua la valori cuprinse intre 4,9435 – 4,9454 lei. Cursul anuntat de Banca Nationala in sedinta precedenta a fost de 4,9440 lei. Moneda europeana a atins, pe 22 septembrie 2021, cel mai mare nivel din istorie, in fata leului, la cursul BNR (4,9495 lei). Dolarul a crescut marți dimineata…

- Tehnicianul Ladislau Boloni a evitat, joi, sa vorbeasca despre negocierile cu FRF pentru postul de selectioner, el declarand, pentru GSP, ca in 4-5 zile va explica totul. “Nu pot spune nimic in acest moment despre discutiile cu FRF. Nici ca sunt deschise, nici inchise. Pot spune ceva acum,…

- Una dintre cele mai apreciate actrițe din Romania, Maia Morgenstern, a anunțat ca vrea sa iasa la pensie atunci cand va implini varsta legala pentru pensionare. “Este normal ca lucrurile sa inceapa și lucrurile sa se termine. E normal sa-i lași și pe alții” - a spus Maia Morgenstern la Digi…