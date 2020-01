Stiri pe aceeasi tema

- Volkswagen (VW) a primit o amenda record din partea autoritații de protecție a consumtorilor din Australia, de 86 de milioane de dolari (125 de milioane de dolari australieni) in urma scandalului global al emisiilor, informeaza BBC.Aceasta este cea mai amare amenda acordata de o instanța pentru…

- Cantareața de muzica populara Angela Rusu trebuie sa achite o amenda de 50.000 de lei, dupa incendiul de saptamana trecuta care i-a cuprins sala de evenimente din Gherla. Sancțiunea a fost aplicata de Inspectoratul pentru Situații de Urgența Cluj, care a constatat ca sala de evenimente nu deținea autorizație…

- Un barbat a scos un porc in spatele blocului și a inceput sa-l tranșeze printre mașinile parcate. Alertați de vecinii indignați, polițiștii i-au dat o amenda usturatoare. Ce preț a platit oradeanul care a vrut carnați de porc facuți in casa?

- Un roman care a cumparat la editia din 2018 a Black Friday un echipament de ski redus de la 4.500 de lei la 1.100 de lei a dat in judecata Emag pentru ca in loc de geaca bleumarin, asa cum a comandat, a ajuns sa primeasca in final o geaca verde. Judecatorii au pronuntat sentinta in luna mai a acestui…

- Parlamentul Germaniei a aprobat, joi, o legea prin care vaccinarea antirujeolica devine obligatorie in gradinite si scoli incepand de la 1 martie 2020, potrivit Agerpres. Legea ii va obliga pe parinti ca, la inscrierea copiilor lor la o noua gradinita sau scoala, sa faca dovada ca acestia au fost vaccinati…

- Scandal uriaș, facut in Piața Națiunilor Unite din București de un pieton care a traversat Splaiul Independenței pe culoarea roșie a semaforului. Barbatul l-a injurat pe polițistul care l-a oprit și a refuzat sa se legitimeze, motiv pentru care a primit o amenda usturatoare. Incidentul a avut loc, miercuri,…

- Agitație mare, in aceasta dupa amiaza, la Primaria orașului Gataia dupa ce procurorii DNA și polițiștii de la DGA au descins in instituție. ”Este o percheziție in biroul secretarului primariei. Cei de la DNA mi-au aratat un mandat de percheziție și le-am permis accesul”, a declarat, pentru PRESSALERT.ro,…

- Comisarii de la Protecția Consumatorului Brașov au finalizat ancheta in ceea ce privește atelierul de reparații al firmei Transbus Codreanu de la Moieciu. Astfel, a fost aplicata masura de oprire a activitații pentru atelierul verificat in urma cu trei zile si s-a dat o noua amenda firmei, de 30.000…