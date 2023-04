Stiri pe aceeasi tema

Opozanta belarusa Svetlana Tihanovskaia, aflata miercuri la Washington, si-a indemnat tara sa rupa relatiile cu vecina ei "colonialista", Rusia, transmite AFP, citat de Ager."Este timpul sa ne opunem amestecului Rusiei in afacerile interne ale Belarusului", a pledat ea la o conferinta de presa in…

Secretarul de presa al președintelui Rusiei, Dmitri Peskov, a declarat ca dronele americane aflate deasupra Marii Negre nu sunt in niciun caz angajate in asigurarea siguranței navelor și, de fapt, toate acestea demonstreaza implicarea Washingtonului in conflictul impotriva Moscovei, informeaza Gazeta,…

Twitter a inregistrat o scadere de aproximativ 40% atat a veniturilor, cat si a castigurilor ajustate, pentru luna decembrie, fata de aceeasi perioada a anului trecut, potrivit unor persoane familiarizate cu aceste date, citate de Wall Street Journal.

Putin iși omoara propriii soldați cu miile pentru a-i trimite mesaje Washingtonului. Asemanarile dintre Saddam Hussein și Vladimir Putin ar merita sa fie luate in seama mai mult, de la copilaria lor excepțional de brutala la abilitatea lor de a-și servi loial mentorii și a-i dobori ulterior și pana…

Patriarhul Kirill al Moscovei și al intregii Rusii considera ca infrangerea Rusiei in circumstanțele actuale ar putea duce la consecințe dezastruoase pentru intreaga omenire.

Orașul Bakhmut a fost inconjurat de forțele rusești, afirma un oficial, transmite TASS. Orașul a fost incercuit, fiind formate forțe de atac serioase din doua parți, a declarat un consilier al șefului interimar al republicii, Igor Kimakovski, relateaza sursa citata.

Ministerul rus al Apararii a facut publica o inregistrare cu lansari de rachete Iskander asupra infrastructurii militare a Forțelor Armate ale Ucrainei, anunta Ministerul Apararii al Federației Ruse.

Separatistii prorusi din regiunea Donetk (estul Ucrainei), au afirmat luni ca au preluat controlul asupra unui sat din apropierea orasului Bahmut, epicentrul actual al luptelor pe care fortele Moscovei incearca sa-l cucereasca de mai multe luni, relateaza AFP, potrivit Agerpres.